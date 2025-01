Der 29-Jährige vom WSV Kiefersfelden schob sich am Samstag (11. Januar) im Langlauf über 10 Kilometer noch auf Platz drei und machte damit das zweite Podest innerhalb von 24 Stunden perfekt. Schon im Individual Compact am Freitag war Lange Dritter geworden.

Björnstad ging mit mehr als 50 Sekunden Vorsprung auf Baud ins Rennen. Der Franzose konnte den Rückstand in der Loipe zwar verkürzen, die Hypothek war letztlich aber zu groß. Der Kampf um den letzten Podestplatz war dafür umso umkämpfter. Lange hatte beim Start 18 Sekunden auf das Podest und Marco Heinis (Frankreich) aufzuholen und konnte schon früh aufschließen. Nach der Hälfte des Rennens hatte der Deutsche erstmals Platz drei inne und konnte bis zum Ziel den Franzosen Laurent Muhlethaler erfolgreich auf Distanz halten.

Auch Simon Mach schaffte den Sprung in die Top 10 und verbesserte sich vom 16 auf den achten Rang (+2:12,2 Minuten). Jonathan Gräbert und Christian Frank beendeten das Rennen auf den Plätzen 16 und 17. Tristan Sommerfeldt (21.), Jan Andersen (24)., Benedikt Gräbert (32.), Lucas Mach (37.), Felix Brieden (38.) und Maximilian Uhr (40.) verpassten die Top 20.

Am Samstag sind zudem noch die Spezialspringer in Klingenthal gefordert. SPORT IM OSTEN überträgt das erste von zwei Springen an diesem Wochenende ab 17 Uhr im Livestream - vorausgesetzt, die Windbedingungen machen den Organisatoren nicht einen erneuten Strich durch die Rechnung.