Bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris am 26. Juli sollen ein deutscher Sportler und eine Sportlerin gemeinsam die deutsche Fahne ins Stadion tragen. Neben Reitz hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) noch Basketball-Superstar Dennis Schröder, Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev sowie Fußballerin Alexandra Popp, Reiterin Jessica von Bredow-Werndl und Judoka Anna-Maria Wagner zur Auswahl gestellt.

In einer Online-Abstimmung können Fans sowie die Athletinnen und Athleten des Team D bis zum 21. Juli für je einen Mann und eine Frau voten. Die Stimmen der Fans und der Athlet:innen gehen jeweils zur Hälfte in das Gesamtergebnis ein. Die Siegerin und der Sieger sollen am 25. Juli bei einer Pressekonferenz im Deutschen Haus in Paris verkündet werden.