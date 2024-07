Am Sieg der großen Favoritin Katie Ledecky (USA) gab es nichts zu deuteln. Das US-Girl führte von Beginn an. Silber ging an die Französin Anastasia Kirpichnikova. Es ist die zweite Medaille in Paris für den SC Magdeburg. Zuvor Lukas Märtens über 400 Meter Freistil zu Gold geschwommen. Dessen Schwester Leonie kam über 1.500 m am Mittwochabend auf Platz acht (16:12,57).

Achter Olympiasieg für Ledecky - US-Rekord

Ledecky (27) zog mit ihrem achten Gold mit ihrer Landsfrau Jenny Thompson gleich. Mehr Olympiasiege als die beiden Schwimmerinnen hat keine US-Amerikanerin in der Geschichte der Olympischen Spiele gewonnen. Über 400 m Freistil hatte Ledecky Bronze geholt.

Dritte in diesem Jahr in der Welt

Für ihren größten Traum setzte Isabel Gose auf die Strategie des Olympiasiegers und Ex-Freundes Märtens. "Lukas hat es schon ganz schön gesagt: Alles kann, nichts muss", erklärte die Vizeweltmeisterin mit Blick auf ihre beste Chance auf Edelmetall in Paris. Mit der Gold-Maxime von Lukas Märtens will die 22-Jährige zuschlagen. "So ist es tatsächlich", sagte Gose, die als Vorlaufvierte und Dritte der Weltjahresbestenliste ihre Ambitionen angemeldet hat: "Natürlich ist die Medaille im Hinterkopf, aber ich will mir ein bisschen den Druck rausnehmen." Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Deutschen Rekord über 400 Meter Freistil aufgestellt

Hinter der amerikanischen Rekordweltmeisterin Katie Ledecky und der achtmaligen Europameisterin Simona Quadarella aus Italien zählte die Magdeburgerin zu den Anwärterinnen auf Bronze. Ihre starke Form stellte Gose im Rugbystadion "La Defense" schon als Fünfte über 400 m mit deutschem Rekord unter Beweis - auch wenn das kurz nach dem Goldrennen von Märtens in den Hintergrund geriet.

Drei WM-Medaillen im Februar