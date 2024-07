Gose selbst schaut ebenfalls optimistisch auf die Sommerspiele und die eigene körperliche und mentale Verfassung: "Ich habe extrem viel Sicherheit gewonnen", erklärt sie. "Nicht nur in meinen Strecken, sondern auch in den ganzen Abläufen. Ich habe eine Routine entwickelt, in der ich mich sehr wohlfühle", sagt sie. Und dann ergänzt sie: "Das nehme ich alles mit nach Paris."

Und auch Wellbrock kann einiges mit nach Paris nehmen. Er hat bereits die Erfahrung von zwei Olympiamedaillen, in Tokio gewann er im Freiwasser und wurde im Becken Dritter über 1.500 Meter. Der 27-Jährige zeigte in diesem Jahr Nervenstärke, als er sich bei der WM in Doha im allerletzten Rennen noch mit Rang zwei über 1.500 Meter das Olympiaticket sicherte. Der erfolgsverwöhnte Wellbrock musste in diesem Jahr aber auch ein Tal durchschwimmen. Der gebürtige Bremer, der bereits 2022 nach einer Corona-Infektion lange Zeit ausfiel, konnte teilweise seine Leistungen nicht abrufen, nach der WM wurde bereits über Gründe für die Erschöpfung spekuliert.