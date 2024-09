Der Wettergott meint es momentan nicht gut mit den Teilnehmern des diesjährigen "European Peace Ride". Bei der vierten Auflage der "Friedensfahrt" sollte es für die 200 Aktiven über 600 Kilometer von der österreichischen Kulturhauptstadt Bad Ischl über Lipno und Plzen in Tschechien nach Chemnitz gehen. Das regnerische Wetter machte den Sportlern am Freitag (13. September) aber erst einmal einen dicken Strich durch die Rechnung, sodass sich die Organisatoren entschieden, die Radsportler per Bus zum Lipno-Stausee zu transportieren. Nicht ganz sportlich, aber nicht zu ändern.