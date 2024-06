Brand vom Team Lidl Trek schob sich im Zielsprint auf den letzten Metern an ihrer niederländischen Kontrahentin Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) vorbei und holte den ersten Etappensieg für ihr Team. Das Gelbe Trikot der Führenden bleibt weiter in der Hand der Belgierin Margot Vanpachtenbeke.

Linda Riedmann vom Team Germany konnte auf der 111,4 Kilometer langen hügeligen Etappe dieses Mal nicht in der Spitzengruppe mitfahren. Am Ende landete die 21-Jährige auf Platz 18. "Es war ein harter Tag mit vielen Bergen", sagte Riedmann SPORT IM OSTEN. "Ich merke die letzten Tage in den Beinen, das Einzelzeitfahren morgen wird nicht einfacher."