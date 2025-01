Nach dem schweren Unfall der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft hat einer der sechs verletzten Sportler das Krankenhaus in Palma de Mallorca wieder verlassen. Nach dpa-Informationen befindet sich Bruno Keßler bereits wieder im Teamhotel. Der Leipziger hatte sich diverse Schürfwunden zugezogen, war von Knochenbrüchen verschont geblieben. Zuerst hatte die Leipziger Volkszeitung berichtet.

Ebenfalls vor der Entlassung steht Keßlers Teamkollege Louis Gentzik. "Danke für all die lieben Nachrichten und Genesungswünsche! Zur aktuellen Situation kann ich für meinen Teil Entwarnung geben", schrieb der 18-Jährige bei Instagram. Dazu postete er ein Foto aus einer Klinik, auf dem er den Daumen nach oben zeigt. Gentzik zog sich zwar einen Haarriss in der Schulter und eine leichte Gehirnerschütterung zu, muss aber nicht operiert werden. Spätestens am Donnerstag soll er das Krankenhaus verlassen und nach Deutschland zurückkehren können.