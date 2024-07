In der gilt es aber auch, hart zu trainieren: Thieles erster Gegner ist der Amerikaner Kyle Snyder, der bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio Silber und in Rio de Janeiro 2016 Gold gewann. Aktuell steht Snyder auf dem Weltranglistenplatz drei, Thiele dagegen auf Rang sechs. Entsprechend hart trainiert Thiele mit Bundestrainer Jürgen Scheibe auf den letzten Metern vor Paris. Um sich ideal vorzubereiten sind extra internationale Spitzenathleten eingeflogen worden, mit denen sich der Weltranglisten-Sechste in Frankfurt/Oder misst.