Die zweimaligen Doppelsitzer-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal haben bei Degenhardts Heimweltcup in Altenberg am Samstag (11. Januar) die nächste Podestplatzierung eingefahren.

Auch in der Gesamtwertung sind Degenhardt/Rosenthal (Altenberg/Winterberg) damit wieder Zweite hinter Egle/Kipp, die ihren vierten Weltcupsieg in Folge feierten. Die beiden Deutschen zogen an den US-Amerikanerinnen Chevonne Forgan und Sophia Kirkby vorbei, die sich in Altenberg den dritten Platz sicherten.