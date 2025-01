Die Suhlerin überraschte als Zweite im Frauen-Einzel. Mit einem starken zweiten Lauf schob sich Fräbel noch von Platz fünf auf Rang zwei vor. Die führende Lettin Elina Leva Bota blieb im Finaldurchgang nicht fehlerfrei, rettete den Sieg jedoch mit 0,064 Sekunden Vorsprung ins Ziel. "Es war ein ziemliches Auf und Ab", sagte die 21-Jährige nach ihrem ersten Podestplatz in dieser Saison: "Im zweiten Lauf habe ich es nochmal besser als im ersten gemacht. Da sieht man, was man erreichen kann."

Sprint-Weltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) erlaubte sich auf Platz zwei liegend einen schweren Patzer. So fiel sie auf Rang neun hinter der Olympia-Zweiten Anna Berreiter aus Berchtesgaden zurück. Nachwuchsfahrerin Melina Fischer aus Zwickau (+0,723 Sekunden) kam auf den 15. Rang. In der Weltcupgesamtwertung zog die auf Platz drei fahrende Österreicherin Lisa Schulte (295 Punkte) mit einem Zähler Vorsprung an der bislang führenden Taubitz (294) vorbei.

Bildrechte: CreditIMAGO / Michael Kristen

Frauen-Doppel patzen

Die beiden Frauen-Duos bei den Doppelsitzern patzten. Die bis dahin im Weltcup führenden Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal (RRC Altenberg/BSC Winterberg) mussten in Kurve 15 mit den Füßen bremsen und verhinderten nur mit Mühe einen Sturz. Damit waren alle Podiumschancen für die Vorjahressiegerinnen dahin. Die siegreichen Österreicherinnen Selina Egle und Michaela Lara Kipp schnappten ihnen mit dem dritten Sieg in Serie auch die Führung in der Gesamtwertung weg. Die Ilmenauerin Dajana Eitberger stürzte mit ihrer neuen Partnerin Magdalena Matschina (SV Bad Feilnbach) im ersten Lauf noch vor dem Kreisel, beide schieden aus.

Eggert/Müller verpassen Podest bei Wendl/Arlt-Sieg

Rekordweltmeister Toni Eggert aus Oberhof kam mit dem Oberwiesenthaler Florian Müller im Doppel auf Rang fünf. Damit verlor das Duo seine Weltcupführung an die Letten Martins Bots und Roberts Plume, die Zweite wurden. Der Sieg ging mit 0,101 Sekunden Vorsprung an die sechsmaligen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt, die ihren ersten Weltcup-Saisonsieg eingefahren haben. Die Thüringer Hannes Orlamünder und Paul Gubitz patzten schon im ersten Lauf frühzeitig in der Bahn und landeten auf Rang 14.