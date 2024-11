Florian Wellbrock hat sich mit einem Erfolg beim Freiwasser-Weltcup im saudi-arabischen Neom zurückgemeldet. Der Magdeburger setze sich am Freitag (22. November 2024) über 10 Kilometer in 1:50:17,7 Stunden deutlich vor den Franzosen Sacha Velly (1:50:21,8) und Marc-Antoine Olivier (1:50:25,6) durch.

Für Wellbrock war das bisherige Jahr nicht wie erhofft gelaufen. Bei den Olympischen Spielen in Paris war Wellbrock im Becken von Paris über 1500 und 800 m Freistil im Vorlauf ausgeschieden. Im Freiwasser hatte er beim Rennen in der Seine in Paris den achten Platz belegt. Der Erfolg in Neom war auch im Hinblick auf die Kurzbahn-WM vom 10. bis 15. Dezember in Budapest wertvoll.