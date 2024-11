Nach dem Sieg im Mixed-Team landete Freitag im Einzelwettkampf von der Großschanze am Samstag (23. November) nach zwei starken Sprüngen auf 135,5 und 129,5 Metern auf Platz drei. Für die 23-Jährige war es der vierte Podestplatz ihrer Karriere, zuletzt hatte sie im März 2023 ebenfalls in Lillehammer als Zweite auf dem Podest gestanden.

Einen Platz weiter sprang sogar Rekord-Weltmeisterin Katharina Schmid (123/129,5 Meter). Die beiden deutschen Athletinnen mussten sich einzig der Slowenin Nika Prevc geschlagen geben. Die Gesamtweltcup-Siegerin der Vorsaison sprang an diesem Tag in einer eigenen Liga und hatte nach 138,5 und 138 Metern mehr als 20 Punkte Vorsprung auf ihre Konkurrentinnen.

Auch Juliane Seyfarth hatte Grund zur Freude. Die Thüringerin schaffte es mit 127 Metern zunächst souverän ins Finale, wo sie nach einem etwas schwächeren zweiten Sprung (114 Meter) allerdings noch ein paar Platz einbüßen musste. Rang 14 bedeutete dennoch einen gelungenen Start in die neue Saison. Am Sonntag steht für die Frauen in Lillehammer ein weiteres Einzelspringen an. Freitag und Schmid gehören auch dann zu den Favoriten auf das Treppchen, nachdem sie bereits am Freitag gemeinsam mit Andreas Wellinger und Pius Paschke im Mixed-Team triumphiert hatten.