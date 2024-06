"Sport bewegt. Sport verbindet. Sport zeigt Haltung. Sport leistet einen wichtigen gesellschaftlichen Mehrwert" - mit diesen Worten haben sich die Initiative "TeamSportSachsen" und der Landessportbund (LSB) Sachsen am Freitag (14. Juni 2024) in einer Pressemitteilung an die sächsische Landespolitik gewandt, um ihrer Forderung nach einer stärkeren Förderung des Vereinssports Nachdruck zu verleihen.

Im Kern geht es um "eine intensivere Würdigung sowie stärkere gesellschaftspolitische Verankerung des organisierten Sports und der Vereine". Hintergrund ist der anstehende Sächsische Sportgipfel am Montag (17. Juni) in der Ballsportarena Dresden, bei dem die Rolle des Vereinssports für den gesellschaftlichen Zusammenhalt thematisiert werden soll.

Karsten Günther, Vorstandsvorsitzender "TeamSportSachsen" und Manager des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig, erklärte: "Unser Ziel ist es, gerade auch in Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen im September 2024 in einen noch gezielteren Austausch mit Vertretern aus Politik und in der Folge natürlich auch der Verwaltung zu gehen, um die Kraft des Sports in und für den Freistaat voll zur Entfaltung zu bringen."