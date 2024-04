Sportpolitik Große Pläne und viel Kritik an der geplanten Reform der Spitzensportförderung

Knapp zwei Jahre haben Politiker, Sportfunktionäre und Athletenvertreter gemeinsam an der großen Reform getüftelt. Das Resultat: Der Entwurf für ein Sportfördergesetz. Den hat das Bundesinnenministerium Anfang März vorgelegt. "Dort wird zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Bedeutung der Sportförderung beschrieben," betont Steffen Rülke, der als Abteilungsleiter Sport den Referentenentwurf maßgeblich mitgestaltet hat. Mit Entwurf beschreite die Politik einen neuen Weg, "indem wir eine neue und moderne Sportagentur schaffen."

Diese Sportagentur ist das Herzstück der Spitzensportreform. Sie soll die Rechtsform einer Stiftung haben und die finanzielle und sportliche Planung in einer Hand verantworten. Zentrales Anliegen ist die Entbürokratisierung. Hier sind sich Politik und der organisierte Sport einig.

Denn das Personal, dass sich eigentlich um die Entwicklung des Spitzensports kümmern soll, muss sich häufig mit Anträgen und Verwaltungsarbeit herumquälen, weiß auch Olaf Tabor, im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) verantwortlich für den Leistungssport. "Im schlimmsten Fall sind an einem Förderprozess sieben Institutionen beteiligt."

Die Politik beklagt dasselbe Problem von der Geberseite. Deutschlandweit gibt es ein Dutzend unterschiedliche Förderwege, heißt es aus dem Bundesinnenministerium. Mit der Reform sollen diese Probleme der Vergangenheit angehören. Die neue Sportagentur soll in Zukunft der einzige Ansprechpartner für die Sportförderung sein. Auch sollen die Anforderungen an die Bundeskader zentral von der Agentur festgelegt werden. Das bislang noch geltende System der Potentialanalyse (Potas), soll grundlegend reformiert und ebenfalls von der Sportagentur übernommen werden.

In der Theorie klingt das gut, in der Praxis gibt es auf breiter Front massive Kritik an dem Gesetzesentwurf. Vom Vorsitzenden der Sportministerkonferenz, von Athleten Deutschland, den Landessportbünden und – allen voran – vom DOSB.