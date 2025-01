In Innsbruck-Igls wurde zum letzten Mal auf der alten Streckenführung gefahren. Die Bahn, die ursprünglich für die Olympischen Winterspiele 1976 gebaut wurde, wird derzeit umfangreich umgebaut und saniert.

Am kommenden Wochenende geht es zurück in die Schweiz nach St. Moritz, wo die deutschen vergangene Woche bereits beim ersten Stopp äußerst erfolgreich waren. Sowohl bei den zwei Rennen der Männer (Zweier und Vierer) als auch beim einzigen Rennen der Frauen im Zweier waren alle Siege und insgesamt acht von neun Podestplätzen an BSD-Athleten gegangen.