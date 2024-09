Mit 103:79 (51:42) siegte der Mitteldeutsche Basketballclub in Hessen und steht damit im Achtelfinale des Pokals. Nach Startschwierigkeiten brachte ein Neuzugang die runderneuerten Wölfe zurück in die Partie.

Die Weißenfelser fanden schwer in die Partie. Der Zweitligist fand immer wieder Lücken im neu zusammengestellten Team des MBC, nach fünf Minuten stand es 8:15 aus Sicht der Gäste. Neu-Trainer Janis Gailitis zog das erste Timeout, doch viel brachte es nicht. Es ging mit einem Sieben-Punkte-Rückstand in die erste Pause. Der wuchs danach gar auf 13 Zähler an (zwölfte Minute). Doch dann wachte der Bundesligist auf und arbeitete sich getragen vom überragenden Tyren Johnson (24 Punkte in Durchgang eins) Zähler um Zähler heran. Ein Korbleger von Michael Devoe brachte die Sachsen-Anhalter dann in Führung (42:41/ 17. Minute), die der MBC bis zur Pause auf neun Punkte ausbaute.

Die Stärkephase der Gäste hielt in der Verteidigung auch nach dem Wechsel an. Zwischen der 18. und 24. Minute gelang Gießen kein einziger Zähler, die Hessen wirkten zusehends ratlos. Und der Bundesligist? Der spielte seinen Stiefel souverän runter und bestrafte konsequent die Fehler der 46ers. Nach 27 Minuten lagen die Weißenfelser mit 20 Punkten vorne (68:48), die Partie war gelaufen. Im letzten Viertel wurde es noch einmal wild, Gailitis wechselte munter durch und dennoch trafen die Gäste am Ende dreistellig. Besonders an den Brettern überzeugten die höherklassigen Gäste, holten 37 Rebounds – Gießen lediglich 16. Neben Johnson (30) punkteten auch Michael Devoe (20), Martin Breunig, Charles Callison (beide zwölf), John Bryant (elf) und Spencer Reaves (zehn) zweistellig. In der nächsten Runde warten die Riesen Ludwigsburg auf den MBC. Zum Saisonstart in die Liga geht es kommenden Samstag (21. September) gegen die Rostock Seawolves, die beim Zweitligisten Crailsheim im Pokal die Segel streichen mussten.