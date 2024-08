Michael Devoe ist der 14. und vorerst letzte Spieler, den Basketball-Bundesligist Syntainics für die Saison unter Vertrag genommen hat. Die Weißenfelser informierten am Samstag (3. August) über die Verpflichtung. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner erhält einen Einjahresvertrag und wird mit Spencer Reaves das zukünftige Shooting-Guard-Duo im MBC-Kader bilden. Der Klub teilte in diesem Zuge auch mit, aktuell bewusst nur fünf statt der erlaubten sechs "Legionärsplätze" vergeben zu haben, um bei einem eventuellen "Engpass" in der Saison noch mal reagieren zu können.