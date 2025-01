Nach einer 11:9-Führung in der sechsten Minute verlor seine Mannschaft den Faden, geriet durch einen 0:12-Lauf schnell zweistellig mit 11:21 in Rückstand. Zu Beginn des zweiten Viertels wuchs dieser auf 14:28 an. Die stärkste Phase hatten die Lions, als sie den Marburgerinnen mit einer starken Defense in den letzten 7:16 Minuten der ersten Hälfte keinen einzigen Punkt erlaubten und bis zur Halbzeitsirene auf 24:30 herankamen.

Unmittelbar nach Seitenwechsel verkürzte Emma Stach per Dreier sogar auf 27:30. Marburg setzte sich zwischenzeitlich wieder auf 12 Punkte ab (43:31), doch wieder kamen die Gäste heran. 54:52 stand es dreineinhalb Minuten vor dem Ende. Dann ließen die Gastgeberinnen um Caitlyn Jones (19 Punkte) und Hailey Leidel (18) einen spielentscheidenden 8:0-Lauf zum 62:52 folgen. Es ist die sechste Niederlage in Folge für die Sachsen-Anhalterinnen in Marburg. Weiter geht es für die Lions bereits am Mittwoch (19 Uhr) mit dem Viertelfinalspiel um den DBBL-Pokal in Saarlouis.