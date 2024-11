Die Weißenfelser legten in der Anfangsphase den Grundstein zum Erfolg und führten nach 16 Minuten mit 42:24. Ausschlaggebend dafür war die Dreierquote in der ersten Halbzeit. Von zwölf Versuchen landeten neun im Bamberger Korb. Die Gäste verschärften nach dem Seitenwechsel ihre Intensität in der Defensive und holten den Rückstand auf. Nach 33. Minuten führte Bamberg mit 74:73. Doch die Gastgeber behielten in der hektischen Schlussphase die Nerven und hatten beim 87:78 (36.) durch einen Dreier von Michael Devoe für die Vorentscheidung gesorgt.