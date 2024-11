Die Basketballer der Niners Chemnitz haben in der Champions League vor heimischer Kulisse das Rückspiel gegen Basquet Manresa mit 78:89 (39:40) verloren. Nach der derben Hinspiel-Klatsche in Spanien zeigten sich die Sachsen aber verbessert.

Chemnitz erwischte einen Start nach Maß und führte dank einer starken Defense nach 16 Minuten mit 33:23. Danach erhöhten die Spanier ihre Intensität in der Verteidigung und leiteten noch im zweiten Viertel die Wende ein. So gingen die Niners mit einem knappen 39:40-Rückstand in die Pause.