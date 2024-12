Die Niners Chemnitz haben trotz einer 68:79-Niederlage am Dienstagabend (17. Dezember) beim Tabellenletzten Benfica Lissabon als Dritter die Gruppenphase in der Champions League überstanden. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore hatte aus dem Hinspielerfolg ein 28-Punkte-Polster in die portugiesische Hauptstadt mitgebracht, das jedoch zumindest kurz sogar etwas in Gefahr zu geraten drohte. Der Gegner in der im Januar mittels Best-of-Three ausgetragenen Zwischenrunde entscheidet sich am Mittwochabend. Bis dato läuft es auf Manisa Basket aus der Türkei als aktuellem Zweiten der Gruppe H hinaus.