Der finnische Power Forward war dabei auch maßgeblich daran beteiligt, dass Chemnitz in den Anfangsminuten des Schlussabschnittes dank eines 10:2-Laufes noch mal so etwas wie Hoffnung schöpfte (51:60/33.). Im Anschluss fingen sich die Gäste aber wieder und brachten die Partie schlussendlich souverän zuende. Zwischenzeitlich hatte sich das eigentlich keineswegs überragend aufspielende Tortona mit einem 13:0-Run auf schon 20 Punkte abgesetzt (36:56/26.).

Vor allem ihre miserable Dreierquote von nur 23 Prozent (6/26) sowie nicht zuletzt haarsträubende Reboundbilanz (28:48) ließ den Sachsen jedoch keine realistische Chance auf einen Sieg. Unter den Körben sahen die Niners gegen Ismael Kamagate (10 Punkte/8 Rebounds), Justin Gorham (13/9), Paul Biligha (9/5) und Co. kein Land. Die Italiener fischten insgesamt 21 (!) Offensivrebounds. Bester Derthona-Schütze war Christian Vital (16 Punkte).

Nach der nunmehr vierten Niederlage im fünften Spiel haben die Sachsen den Einzug in die K.o.-Zwischenrunde dennoch in der eigenen Hand – am kommenden Dienstag (17. Dezember) im Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon.