Nach dem ukrainischen Nationalspieler Ivan Tkachenko sowie Rückkehrer Aleksa Kovacevic hat der Syntainics MBC den dritten Neuzugang für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Wie die Weißenfelser am Sonntag (9. Juni) bekanntgaben, wechselt Spencer Reaves von Ligakonkurrent Rasta Vechta in den Wolfsbau.

Der 1,91 Meter große Deutsch-Amerikaner erhält beim MBC zunächst einen Einjahresvertrag. Linkshänder-Shootingguard Reaves, dessen Bruder Austin Reaves in der NBA ein Leistungsträger der Los Angeles Lakers an der Seite von Superstar Lebron James ist, hat sich in seinen mittlerweile drei Jahren in Deutschland für Leverkusen, Bamberg und Vechta einen Namen als treffsicherer Distanzschütze gemacht. Das untermauerte der 28-Jährige erst jüngst gegen die Niners Chemnitz in der Playoff-Viertelfinalserie, als er phänomenale 60 Prozent seiner Dreierwürfe versenkte. Vor allem bei Rastas 76:84-Niederlage in Spiel drei glänzte Reaves mit 21 Punkten.