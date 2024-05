Basketball | Playoffs Niners auf Halbfinal-Kurs: Chemnitz siegt in Vechta

Hauptinhalt

21. Mai 2024, 23:20 Uhr

Die Niners Chemnitz haben sich nach der Heimniederlage im Playoff-Viertelfinale gegen Rasta Vechta zurückgemeldet. Die Sachsen setzten sich am Dienstag in Vechta in der Serie "Best of Five" im dritten Spiel durch und benötigen noch einen Erfolg zum Weiterkommen.