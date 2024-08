"Zum Glück haben mich die Ringseile gerettet"

Er sagte danach "Sport im Osten": "Ich bin megastolz. Was für eine sensationelle Leistung. Der Gegner war sehr tough, das war noch schwerer als der Kampf gegen den Albaner, den ich verloren habe." In der 4. Runde habe er einen "linken Haken abbekommen. Zum Glück haben mich die Ringseile gerettet. Da musste ich kurz klar kommen, aber die letzten Runden sind ja dann klar für mich ausgegangen. Sein Gegner Basar meinte: "In der 4. Runde wollte ich nicht überpacen, habe da aber doch zu viel verpulvert." Bildrechte: Eroll Popova

Marlon Dzemski Deutscher Meister

Seinen ersten Titel sicherte sich Marlon Dzemski im Halbschwergewicht Der Görziger aus Sachsen-Anhalt wurde Deutscher Meister. Der 21-Jährige boxte bei seinem zehnten Auftritt erstmals über zehn Runden. Gegen Marco Martini brauchte der angehende Kommissar aber nicht so lange aufs Parkett. Der kurzfristig für den erkrankten Philipp Schuster angetretene Wuppertaler hielt am Anfang gut mit, musste dann aber seiner Kondition Tribut zollen. So gab der Schützling von Francesco Pianeta, einst Herausforderer von Witali Klitschko, vor der 8. Runde auf: "Ich habe 100 Prozent gegeben, aber irgendwann ist die Luft zu Ende gewesen." Bildrechte: Eroll Popova