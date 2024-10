Zudem wird es in der Ballhaus Arena ein weiteres deutsches Duell geben. Im Supermittelgewicht treffen die SES-Boxer Artur Reis und Artur Henrik aufeinander. Der Gewinner darf sich dann WBA-Continental-Champions nennen. Der MDR wird die SES-Gala am 7. Dezember im Rahmen von "SPORT IM OSTEN - Boxen live" ausführlich begleiten und live senden.

Bevor allerdings in Aschersleben die Fäuste fliegen, steht zunächst einmal der Kampfabend in Chemnitz auf dem Programm. Dort wird es am 2. November unter anderem das Duell zwischen Tom Dzemski und Nick Hannig. Das Besondere an diesem Kampf ist neben dem möglichen Titel des WBO-Europameisters im Halbschwergewicht, dass beide Boxer von ihren Vätern trainiert werden. Auch diesen Kampfabend gibt es in aller Ausführlichkeit bei SPORT IM OSTEN.