Am 2. November fliegen im Kraftverkehr in Chemnitz wieder die Fäuste. Beim Boxkampf um den vakanten WBO-EM-Gürtel im Halbschwergewicht trifft Tom Dzemski auf Nick Hannig.

Sportlich verspricht das Duell ein enger Kampf zu werden. Dzemski ist mit 1,84 Meter einen halben Kopf größer als sein Gegner. Dzemski hat 21 von 23 Kämpfen gewonnen, Hannig 13 von 15. In der unabhängigen Weltrangliste liegen die beiden Boxer mit Platz 90 (Hannig) und 112 (Dzemski) nicht weit auseinander.

Wer am Samstag den Ring als Sieger verlassen wird, ist für Dzemski klar: "Ich glaube einfach, dass ich jünger, fitter und dynamischer bin. Ich habe mehr Reichweite und sehe nicht, wo er mir überlegen sein soll", so der 27-Jährige gegenüber SPORT IM OSTEN.

Der 38 Jahre alte Hannig sieht das im SpiO-Interview erwartungsgemäß anders: "Mein Kampfstil ist, dass ich probiere, den Gegner zu drücken, der Bestimmende zu sein und versuche in den Nahkampf zu kommen."

Sollte ihm das gelingen, wäre das für Tom Dzemski möglicherweise mehr als nur eine Niederlage. "Ich habe einen höheren Anspruch an mich selbst und wenn ich da schon scheitere, brauche ich über mehr gar nicht nachdenken", so Dzemski. Klingt, als stünde in diesem Fall sogar das Karriereende im Raum.