Im Mitteldrittel nutzten die Eispiraten dann eine ihrer weniger werdenden Chancen durch Lukas Wagner, der ein starkes Zuspiel von Felix Thomas zum Ausgleich veredelte (32.). Weißwasser hatte in der Schlussphase des zweiten Abschnitts einige Hochkaräter, scheiterte aber Mal um Mal am glänzend aufgelegten Oleg Shilin im Crimmitschauer Kasten.

So ging es ausgeglichen in den Schlussabschnitt. Und in dem jubelten die Westsachsen – jedoch nur kurz, einem Treffer der Eispiraten durch Vincent Saponari wurde vom Videoschiedsrichter allerdings die Anerkennung verwehrt. Auf der anderen Seite konnten die Füchse die erneute Führung feiern. Ein Schuss von Lewis Zerter-Gossage fand den Weg in den Winkel (44.), die Lausitzer Füchse bogen auf die Siegerstraße. In der Schlussminute traf Scheidl noch einmal den Pfosten des ETC-Gehäuses, als Shilin schon vom Eis war und verpasste den Treffer ins leere Tor. Doch bestrafen konnten das die Eispiraten nicht mehr.