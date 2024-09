Mit Abwehr-Routinier Mirko Sacher addieren die Eispiraten sieben Jahre DEL-Erfahrung zum Kader hinzu. Der 32-Jährige hat das Potenzial, auf Anhieb einer der besten Verteidiger der DEL2 zu werden und kommt mit der Einstellung, den Erfolg aus dem letzten Jahr zu toppen. "Ich möchte alles geben, um so viele Spiele wie möglich mit den Eispiraten zu gewinnen und eine noch bessere Saison zu spielen als im Vorjahr", so der gebürtige Freiburger.

Dass die Eispiraten solche Spieler nach Crimmitschau lotsen können, liegt in erster Linie an der stabilen wie auch nachhaltigen Arbeit der letzten Jahre. So konnte der Etat Stück für Stück angehoben werden, was dem Club in den Gehaltsverhandlungen deutlich mehr Spielraum ermöglicht. "2015 haben wir mit einem Etat von ca. 1,8 Millionen Euro gearbeitet. Heute stehen uns 4,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist ein großer Sprung, den wir da gemacht haben", so Buschmann.