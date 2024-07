Der Verteidiger überzeugte in den letzten drei Jahren im Team der University of Alberta in 89 Partien mit 64 Punkten. Der 1,83 m große und 91 kg schwere Defender soll in der kommenden Saison in der Abwehr der Lausitzer Füchse mit seiner Spielweise wichtige Akzente setzen. "Dylan ist ein Spieler, der in allen Zonen auf dem Eis seine Qualitäten hat und mit großem Herzen spielt", sagte Jens Baxmann, sportlicher Berater der Füchse. Er sei als vielseitiger Spieler sehr wertvoll. Man sei davon überzeugt, dass er eine große Bereicherung für unsere Mannschaft wird, sagte Baxmann.