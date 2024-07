Der 1. FC Magdeburg hat Aleksa Marusic verpflichtet. Der Stürmer spielte zuletzt bei FK Voska Sport und verbuchte in der Prva Makedonska Fudbalska Liga (1. Liga Nordmazedonien) 17 Tore und drei Vorlagen in 32 Partien

Der gebürtig aus Montenegro stammende 25-Jährige hat auch auf internationaler Ebene bereits Erfahrungen sammeln können. Je eine Partie in der Champions-League- und Europa-League-Qualifikation und drei Spiele in der Conference-League-Qualifikation stehen auf der Habenseite.

"Mit Aleksa bekommen wir ein Element in unseren Kader, das wir so noch nicht hatten." zeigt sich Cheftrainer Christian Titz begeistert. "Mit seiner Wucht und seinem Spiel mit dem Rücken zum Gegner hatte er auch in der vergangenen Saison eine gute Torquote."