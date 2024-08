Der 1,83 Meter große Franzose wurde in seiner Heimatstadt Vannes ausgebildet, spielte beim ortsansässigen OC in der vierten Liga erstmals im Männerbereich. 2019 wechselte der Defensivspieler, der auf beiden Außenbahnen der Verteidigung einsetzbar ist, zum FC Lorient, wo er vor allem für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam. Nach einer Leihe in die dritte Liga Frankreichs folgten 2021 die ersten Einsätze für das erste Team des FC Lorient in der Ligue 1 (drei Spiele, alle über die volle Distanz). Dauerhaft konnte sich Loric jedoch nicht durchsetzen und wurde erneut verliehen. Bei Quevilly absolvierte er 37 Partien, in denen er auf zwei Torbeteiligungen – je ein Treffer und eine Vorlage – kam.