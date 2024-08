Schalke kam besser in die Partie. Und ging schnell in Führung: Der gebürtige Magdeburger Paul Seguin eroberte den Ball, dann ging es schnell nach vorne, am Ende schlenzte Moussa Sylla die Kugel vorbei an Jean Hugonet ins Netz (8.). Die Gäste ließen den Ball nun rotieren, Magdeburg musste sich sortieren. Es dauerte bis zur 29. Minute, da spielte das Titz-Team Conor Krempicki links schön frei, aber der Pass in die Mitte ließ die verheißungsvolle Gelegenheit versanden, ein Abschluss wäre da besser gewesen.