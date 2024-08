Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Past Forward: Mehr als Gewalt und Pyro? Fußball-Ultras: Was wir von ihnen lernen können

Hauptinhalt

21. August 2024, 12:00 Uhr

Alexander Mennicke, geboren 1986, studierte an der Universität Leipzig Politik- und Kulturwissenschaften mit dem Forschungsschwerpunkt Fußball. In seiner Dissertation geht er der Frage nach ostdeutsche Identitäten und dem Vermächtnis der DDR in den deutschen Fußballstadien nach. In einer neuen Folge des ARD-Geschichtsformats "Past Forward: Mehr als Gewalt und Pyro? So ticken Fußball-Ultras wirklich!" geht es