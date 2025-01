Zwei folgenschwere Unachtsamkeiten im Zentrum nach Ecken von Erëleta Memeti brachten die Jenaerinnen bereits vor dem Seitenwechsel in die Bredouille – Nutznießerin war jeweils Hoffenheims spanische Innenverteidigerin Marta Cazalla, die FCC-Keeperin Mariella El Sherif zunächst per gut platziertem Kopfball und dann mit dem Oberschenkel überwand (16./42.).



"Wir kriegen zwei Standardgegentore, die identisch auf den ersten Pfosten irgendwie passieren. Da hatten wir in der Vorbereitung eigentlich einen großen Fokus drauf", meinte Kästner. In allen Aktionen habe die letzte Überzeugung gefehlt, kritisierte der 26-Jährige. Die später eingewechselte Melissa Kössler besiegelte in der Nachspielzeit (90.+3) die neunte Niederlage der Thüringerinnen.