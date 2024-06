In der Offensive ist der Oberliga-Meister mit dem 20-Tore-Brasilianer Miguel Pereira Rodrigues, Leon Scholze und Bruno Schiemann gut besetzt. Auch die Flügelflitzer Jonas Krautschick und Martin Sobe haben sich zu Schiebock bekannt. Die Eingespielheit sei wichtig, davon werde man profitieren. Es werde auch ein paar Neuzugänge geben, "die man immer dabei haben muss, um aufzufrischen", so der Coach. Darüber hinaus sollen auch wieder einige Nachwuchsspieler in den Kader integriert werden.

Allerdings verlässt Co-Trainer Robert Koch die Bischofswerdaer. Der Ex-Dynamo-Kicker sucht eine neue Herausforderung. Wohin es ihn verschlägt, dürfte alsbald bekannt werden, so Rietschel, der drei Jahre gemeinsam mit Koch zusammenarbeitete.



Koch war aus Motivationssicht vielleicht sogar das Zünglein an der Aufstiegswaage. Vor dem wichtigen Spiel beim VfB Auerbach vor gut drei Wochen holte Koch einen Strohhalm aus der Tasche. An diesen klammerte sich das ganze Team fortan erfolgreich. Auch in Arnstadt steckte der dünne Halm in Rietschels Hosentasche. Geht es nach dem Trainer, bekommt der besondere Glücksbringer nun einen Platz in der Vereinsvitrine.