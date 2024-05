Fußball | Oberliga Süd Staffelsieg vertagt: Bischofswerda dreht Rückstand und entführt drei Punkte aus Auerbach

28. Spieltag

18. Mai 2024, 15:19 Uhr

Das Rennen um den Staffelsieg in der Oberliga Süd ist vertagt. Der Bischofswerdaer FV bewies beim VfB Auerbach Moral und münzte einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg um. Spitzenreiter VFC Plauen dagegen patzte in Bautzen und spielte nur remis.