Der FC Erzgebirge Aue steht nach einem souveränen 7:0 (4:0)-Erfolg gegen den Sechstligisten SV Tapfer Leipzig im Viertelfinale des Sachsenpokals. Die Mannschaft von Pavel Dotchev ließ von Beginn an keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Bereits in der 7. Minute brachte Ricky Bornschein, der für Torjäger Marcel Bär in der Startelf stand, den Drittligisten mit seinem ersten von insgesamt vier Treffern in Führung. Seine Tore zwei und drei fielen ebenfalls in Halbzeit eins, genau wie das zwischenzeitliche 2:0 durch Maxim Burghardt (19.). Die Veilchen zogen damit allen Tapfer-Anhängern die Hoffnung auf eine Pokal-Sensation aus den Köpfen.