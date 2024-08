RB Leipzig trifft in der neu eingeführten Ligaphase der Champions League auf Inter Mailand, den FC Liverpool, Juventus Turin, Atletico Madrid, Sporting Lissabon, Celtic Glasgow, Aston Villa und Sturm Graz. Das ergab die Auslosung am Donnnerstag (29. August) in Monaco. Die 36 Teams waren zuvor in vier verschiedene Lostöpfe eingeteilt wurden. Jede Mannschaft bekam zwei Teams aus jedem Topf zugelost, auch aus dem eigenen.

So funktioniert die neue Ligaphase

Die Ligaphase löst in dieser Saison die seit Einführung des Wettbewerbs bestehende Gruppenphase ab. Statt 32 Teams nehmen erstmals 36 am Wettbewerb teil. Statt zuvor 96 Vorrundenspielen gibt es nun 144. Die Mannschaften werden in einer einzigen Liga spielen, es gibt nur noch eine Tabelle. Jedes Team wird in der neuen Ligaphase gegen acht unterschiedliche Klubs spielen und vier Heim- sowie vier Auswärtsspiele haben. Für einen Sieg gibt es weiterhin drei Punkte, für ein Remis einen Zähler.

Die besten acht Teams der Ligaphase ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 treten in einer Play-Off-Runde gegeneinander an, um die weiteren acht Teilnehmer der ersten K.o.-Runde zu ermitteln. Für die Mannschaften ab Platz 25 ist die Europapokal-Saison beendet, sie spielen auch nicht - wie zuvor üblich - in der UEFA Europa League weiter. Das Finale der Champions League findet am 31. Mai 2025 in München statt.

Die Spieltage in der Übersicht

1. Spieltag: 17./18./19. September 2024

2. Spieltag: 1./2. Oktober 2024

3. Spieltag: 22./23. Oktober 2024

4. Spieltag: 5./6. November 2024

5. Spieltag: 26./27. November 2024

6. Spieltag: 10./11. Dezember 2024

7. Spieltag: 21./22. Januar 2025

8. Spieltag: 29. Januar 2025

K.-o.-Runden-Playoffs: 11./12. und 18./19. Februar 2025

Achtelfinale: 4./5. und 11./12. März 2025

Viertelfinale: 8./9. und 15./16. April 2025

Halbfinale: 29./30. April und 6./7. Mai 2025

Finale: 31. Mai 2025 in München

Champions League soll attraktiver werden

Die UEFA erhofft sich durch die Reform eine weitere Steigerung der Attraktivität des Wettbewerbs. Durch die Ligaphase wird es schon von Beginn an mehr Topspiele geben. Das soll die Champions League sportlich attraktiver und natürlich auch kommerziell noch erfolgreicher machen. Auch kleinere Teams sollen profitieren, sie haben vor allem in vier Spielen gegen Teams aus den Töpfen 3 und 4 die Chance, Punkte zu holen und die nächste Runde zu erreichen.

RB - mittlerweile "Dauergast" in der Königsklasse - ist zum insgesamt siebten Mal dabei. Im vergangenen Jahr scheiterte das Team von Marco Rose im Achtelfinale knapp gegen den späteren Sieger Real Madrid. Das beste Ergebnis hatte RB in der Saison 2019/20 unter dem heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann erzielt, als man bis ins Halbfinale einzog. Bildrechte: IMAGO / Ulrich Hufnagel