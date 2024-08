"Wir freuen uns sehr, dass sich ein so hochtalentierter, junger Spieler für RB Leipzig entschieden hat, der in der Vergangenheit und auch jetzt das Interesse vieler Clubs geweckt hat", erklärte RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer. "Arthur identifiziert sich komplett mit unserem Weg und die Verpflichtung zeigt erneut, dass RB Leipzig eine Top-Adresse für junge, talentierte Spieler ist."

"Arthur verfügt über ein Spielerprofil, welches wir so noch nicht im Kader haben", verdeutlichte Schröder nach dem vollzogenen Transfer. "Er gibt uns ab sofort mehr an hochqualifizierter Breite und Konkurrenz im Team und zusätzliche Möglichkeiten: Arthur hat eine hervorragende Übersicht, Ruhe am Ball, eine hohe Spielintelligenz und dazu eine gute Spieleröffnung."

Nach seinen ersten Schritten in Belgien beim Lierse SK und dem KV Mechelen wechselte Vermeeren in die Nachwuchsabteilung von Royal Antwerpen und feierte im August 2022 sein Debüt bei den Profis. Gleich in seiner ersten Profisaison etablierte er sich als Stammspieler und feierte mit Antwerpen das Double aus Meisterschaft und Pokal. In der vergangenen Saison stand er zudem sechsmal in der Champions League auf dem Rasen, ehe im Winter der Wechsel in die Primera Division zu Atletico Madrid folgte.