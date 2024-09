"Gegner völlig unnötig ins Spiel geholt"

Dabei war es nicht nur die individuelle Klasse und der Wille des Gegners, die an diesem Abend den Ausschlag gaben. Vielmehr gab Leipzig die Partie nach einem starken Start mehr und mehr aus der Hand. Nach Benjamin Seskos frühem Führungstor in der vierten Minuten schlichen sich Unkonzentriertheiten ein. Räume wurden nicht genutzt, hinzu kamen Fehlpässe, die Atletico förmlich zu Torchancen einluden. "Wir haben den Gegner völlig unnötig ins Spiel geholt und uns aus dem Spiel genommen", haderte Rose nach Abpfiff. Natürlich gehören Fehler dazu, "aber dann muss man auch richtig damit umgehen. Wir haben an Selbstvertrauen und Selbstverständnis verloren. Das brauchst du, wenn du hier bestehen möchtest."

Schon in der ersten Halbzeit wendete Atletico das Blatt, schnürte RB phasenweise am eigenen Sechzehner ein und hätte nach Griezmanns Ausgleich schon früher in Führung gehen können. Die Kulisse im mit 70.000 Zuschauern ausverkauften Estadio Metropolitano tat ihr Übriges an diesem Abend. Zwar stemmten sich die Gäste in der zweiten Hälfte gegen die drohende Niederlage, hatten durch den Kopfball von Jubilar Yussuf Poulsen (400. Pflichtspiel für RB Leizig) sogar die Chance, erneut in Führung zu gehen, letztlich belohnte sich Madrid aber für das Dauerpressing nach eingangs beschriebener Szene. Bildrechte: IMAGO/ZUMA Press Wire

Baumgartner: "Das tut natürlich weh"