"Es war eine intensive Zeit", blickte Schröder im Interview mit SPORT IM OSTEN am Mittwoch (11. September) auf die arbeitsreichen vergangenen Wochen und Monate zurück. Das Fazit fällt dabei durchweg positiv aus. Auch, weil mit der erneuten Leihe von Xavi Simons ein Zeichen an die Konkurrenz gesetzt werden konnte.

Den gefühlt von halb Europa als Transferziel auserkorenen niederländischen Offensivspieler von einem weiteren Jahr in Leipzig zu überzeugen, ging ein "längerer Prozess" voraus. Letztlich wusste Xavi aber "von Anfang an, was ihn hier erwartet", so Schröder. Nämlich ein konstantes Umfeld in einer eingespielten Mannschaft, in der er sein Potenzial von Spiel zu Spiel entfalten kann.