Übel in Erinnerung dürfte der FCC noch das Hinspiel haben, als Jena in der Hansestadt mit 0:5 eine derbe Niederlage einstecken musste. In der Rückrunde lief es mit einem 3:1 deutlich besser. Der HSV, vor einem Jahr erst in die zweite Bundesliga aufgestiegen, steht in der noch jungen Saison auf dem fünften Platz im Unterhaus. Jena hat die ersten beiden Partien in der Bundesliga gegen die Top-Teams Frankfurt und Wolfsburg verloren, dabei allerdings gezeigt, dass man in der höchsten Spielklasse durchaus mithalten kann. Im Pokal winkt gegen das klassentiefere Hamburg jetzt das Viertelfinale, in dem letzte Saison gegen den FC Bayern Endstation war.