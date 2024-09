Dass es eine knappe Kiste werden könnte, war schon vorher klar. Beide Teams waren letzte Saison in der 2. Bundesliga auf Augenhöhe und trennten sich jeweils Remis. Am Ende entschied lediglich ein Pünktchen zugunsten des Aufstiegs von Carl Zeiss.

Logisch, dass Meppen heiß auf eine Revanche war. In der Anfangsphase hatten die Gastgeberinnen mehr vom Spiel und auch die besseren Szenen. Die Führung durch Sonja Lux nach einem feinen Angriff über die Außen war in der 49. Minute nicht unverdient. Jena schüttelte sich kurz und antwortete: Melina Reuter glich zum 1:1 aus. In dem engen Spiel gelang keinem Team der Lucky Punch.