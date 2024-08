"In letzter Sekunde so ein Gegentor zu kassieren, tut weh“, klagte Akono über das späte 2:2. "In ein paar Tagen können wir sagen: Wir sind stolz auf unsere Leistung. Ich dachte, wir können es über die Ziellinie bringen." In der Verlängerung dann drehte der große Favorit das Spiel. Was bleibt nun von diesem rauschenden Pokalabend? Der Hallesche FC hat gezeigt, welch großes Potential in dieser Mannschaft steckt. "Wir haben eine super Mentalität. Wenn wir uns an den Plan halten, können wir jeden schlagen. Die Liga ist natürlich etwas Anderes, wir können aber viele positive Sachen mitnehmen."