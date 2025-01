Nagelsmann sagte in einer ersten Reaktion auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes: "Ich hätte mir im September 2023, als ich zum DFB gekommen bin, nicht vorstellen können, über die Heim-EM hinaus Bundestrainer zu sein. (...) Wir haben alle zusammen - Fans, Mannschaft und Trainerteam - etwas geschaffen, das wir jetzt erfolgreich weiterentwickeln wollen. Wir wollen zusammen Titel gewinnen."

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sprach von einem "bedeutenden Signal". "(...) So können wir am heutigen Tag nicht nur auf eine bewegte Vergangenheit des DFB und des gesamten Fußballs in Deutschland zurückblicken, sondern vor allem sehr zuversichtlich nach vorne schauen", erklärte Neuendorf mit Blick auf das 125-jährige Verbandsjubiläum.