Wechselvolle Geschichte

"Wir möchten im Jubiläumsjahr des DFB nach vorne blicken und erinnern. Erinnern an die wechselvolle und mitunter auch beschämende Geschichte unseres Verbandes", sagte Neuendorf vor dem Festakt mit rund 400 geladenen Gästen in der Kongresshalle am Zoo: "125 Jahre DFB sind eben auch 125 Jahre deutscher Geschichte. Mit all ihren Sternstunden wie der Wiedervereinigung 1990 im Jahr des Gewinns der Fußball-Weltmeisterschaft, aber auch mit der Barbarei des Nationalsozialismus, dem sich auch die damals im Fußball Verantwortlichen nicht widersetzten." Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Gründung in Leipzig - "beschämendes" Kapitel

Tatsächlich hat der Verband eine wechselhafte Historie mit Höhen uns Tiefen in zahlreichen Bereichen hinter sich. Das konnte noch niemand erahnen, als der DFB am 28. Januar 1900 in der Leipziger Gaststätte "Zum Mariengarten" gegründet wurde. Der Staat bezeichnete sich damals als Reich, an seiner Spitze stand der Kaiser - und das erste reguläre Fußballspiel auf deutschem Boden fand gerade einmal 25 Jahre zuvor statt. Die Welt war eine völlig andere, als Vertreter von 86 Vereinen in der Büttnerstraße 10 den Verband mit 62:22 Stimmen aus der Taufe hoben. Das zeigt allein die Tatsache, dass Ferdinand Hueppe vom DFC Prag zum ersten Präsidenten gewählt wurde. Einer seiner Nachfolger war Felix Linnemann - was ein Kapitel der von Neuendorf als "beschämend" bezeichneten Geschichte darstellt. Linnemann leitete den DFB von 1942 bis 1945 und war aktiv an der Deportation von Sinti und Roma nach Auschwitz beteiligt. Bildrechte: picture alliance / dpa | dpa

Großer Auflauf in Leipzig - FIFA-Boss und UEFA-Chef sind dabei

Über all das kann in Leipzig ausführlich gesprochen werden, bis um Mitternacht ist das "Get Together" im Anschluss an den offiziellen Teil geplant. Neben Bundeskanzler Scholz, FIFA-Präsident Infantino, UEFA-Boss Ceferin, den Bundestrainern Julian Nagelsmann und Christian Wück haben auch die Ehrenspielführer Jürgen Klinsmann, Philipp Lahm, Lothar Matthäus und Ehrenspielführerin Bettina Wiegmann ihr Kommen zugesagt. Dazu gesellen sich zahlreiche Welt- und Europameister sowie Abgesandte fast aller UEFA-Mitgliedsländer. Auch hochrangige Vertreter aus der Wirtschaft und den Medien werden vor Ort sein. Bildrechte: IMAGO/Eibner

Völler freut sich auf den Abend in Leipzig

"Ich freue mich sehr auf den Abend in Leipzig - den Ort, an dem der DFB im Januar 1900 gegründet wurde. Schon damals war das Ziel, den Fußball gemeinsam zu gestalten", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler: "Umso mehr freue ich mich, dass viele Gäste aus der Fußballfamilie der Einladung folgen, um ehemalige Weggefährten zu treffen." Für den seit März 2022 amtierenden Neuendorf, der den zuvor krisengeplagten DFB nach den Rücktritten seiner Vorgänger beruhigt hat, soll in Leipzig "unsere gemeinsame Liebe zum Fußball, die viele Millionen Menschen in Deutschland verbindet, über allem stehen".

Hermann Winkler: "Müssen um Aufmerksamkeit mehr kämpfen"

Der DFB-VIze und Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes, Hermann Winkler, wies im Vorfeld erneut auf die weiterhin großen Unterschiede zwischen dem Osten und Westen hin. "Es ist leider keine Selbstverständlichkeit, dass solche Veranstaltungen im Osten oder speziell Leipzig stattfinden. Denn unser Land ist in Sport, Wirtschaft und Politik sehr westzentriert. Entscheidungsträger und Kapital sind im Westen." Der Osten müsse immer mehr um Aufmerksamkeit und Wettbewerbe mehr kämpfen als andere. "Deshalb bin ich froh, dass das DFB-Präsidium beschlossen hat, das Jubiläumsjahr in Leipzig zu beginnen." Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports