Ein Drittel dieser Summe kann Dynamo für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Laut DFB-Entscheidung hatten Dresdner Anhänger beim Pokalspiel gegen Zweitligist Darmstadt 98 (2:3 n.V.) am 30. Oktober vergangenen Jahres 40 Blinker und 220 Bengalische Feuer gezündet sowie aus zwei Feuerwerksbatterien zahlreiche pyrotechnische Gegenstände abgeschossen. Die Partie musste zweimal unterbrochen werden. Schon im vergangenen Jahr hatte Dresden in der Summe mehr als 100.000 Euro an Strafen zahlen müssen.