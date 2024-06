Bei der "Kick den Krebs"-Veranstaltung am Sonntag in Leipzig-Stötteritz darf die konkrete Hilfe für die krebskranken Kinder aber auch Spaß machen. Und das geht am besten bei dem Fußballturnier. In vier Gruppen kämpfen 24 Teams um den Pokal. Im Vorjahr triumphierte das Team "Männerhort N39" - ein Fanclub der Bundesliga-Frauen von RB Leipzig, der bei dem Turnier auch lautstark von einigen RBL-Fußballerinnen unterstützt wurde. Das, so kündigte "Männerhort"-Kapitän Alex Langner im Livestream an, soll in diesem Jahr erneut den entscheidenden Push zum Sieg geben: "Die RB-Mädels werden auf jeden Fall als Gast zuschauen."