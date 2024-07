Die Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt und ZFC Meuselwitz haben in der ersten Runde des Thüringenpokals lösbare Aufgaben zugelost bekommen. Vorjahres-Pokalfinalist aus Meuselwitz gastiert bei Landesklasse-Vertreter FC Thüringen Jena, RWE muss zu Thüringenliga-Aufsteiger VfL Meiningen. Das ergab die Auslosung am Sonntag (08. Juli 2024).

Titelverteidiger FC Carl Zeiss Jena hat ein Freilos. Das Team von Trainer Henning Bürger steigt erst in der zweiten Runde des Landespokals im September in den Wettbewerb ein. Jena hatte sich in der Vorsaison im Pokalfinale beim ZFC Meuselwitz mit 4:0 durchgesetzt. Im DFB-Pokal hat der FCC das große Los gezogen und trifft am 28. August (18:00 Uhr live im ZDF) auf Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen.